Amazon testa le consegne con drone a San Salvo | l’Abruzzo al centro della sperimentazione europea

San Salvo si conferma crocevia dell’innovazione tecnologica con il nuovo incontro tra Enac, Amazon Prime Air e le Regioni Abruzzo e Molise, che si è svolto a San Salvo per fare il punto sull’avanzamento del progetto Prime Air. L’Italia è infatti il primo Paese europeo scelto dal colosso americano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it