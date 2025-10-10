Amazon testa le consegne con drone a San Salvo | l’Abruzzo al centro della sperimentazione europea
San Salvo si conferma crocevia dell’innovazione tecnologica con il nuovo incontro tra Enac, Amazon Prime Air e le Regioni Abruzzo e Molise, che si è svolto a San Salvo per fare il punto sull’avanzamento del progetto Prime Air. L’Italia è infatti il primo Paese europeo scelto dal colosso americano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: amazon - testa
Il nuovo videocitofono di Amazon inquadra le persone dalla testa ai piedi
Cosa gli passa per la testa? Folle, esilarante, scanzonato, indimenticabile: Michael Fassbender è FRANK. Un film di Lenny Abrahamson, su IWONDERFULL Amazon Prime Video channel. I Wonder Pictures FRANK - https://www.primevideo.com/detail/0GI1PI - facebook.com Vai su Facebook
Marsilio, prima sperimentazione europea delle consegne con drone di Amazon è importante riconoscimento per il nostro territorio - Marsilio, prima sperimentazione europea delle consegne con drone di Amazon è importante riconoscimento per il nostro territorio A San Salvo, in Abruzzo, incontro Enac, Amazon Prime Air, Regione ... Secondo regione.abruzzo.it
Amazon testa in Abruzzo le prime consegne via drone in Italia - Il primo volo dei droni per le consegne è stato completato con successo nella giornata di ieri, 4 ... Secondo hwupgrade.it