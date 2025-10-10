amarezza e orgoglio nel saluto di broccucci

– Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui la comandante della Polizia Locale di Marsciano Nicoletta Broccucci saluta dopo la mancata riconferma. "Affido a queste poche righe non le motivazioni che avrebbero giustificato una mia riconferma nel ruolo di comandante, quelle saranno oggetto di un’azione legale a tutela della mia immagine di funzionario diligente, corretto e trasparente. Mi permetto di scrivere invece, per evidenziare che nei quasi 30 anni di onesto lavoro prestato fin da subito come addetto al coordinamento e al controllo al Comune di Marsciano, l’organizzazione del Corpo è rimasta pressoché statica, ancorata a dinamiche ancora rurali, mentre in questi ultimi 4 anni in cui ho svolto il ruolo di comandante del Corpo di Polizia Locale di Marsciano il sistema ha subito una vera e propria rivoluzione, passando da un’organizzazione simile a quella di un piccolo comune, dove gli operatori non armati erano impossibilitati ad espletare numerosi compiti di polizia stradale fino ad evolvere in un articolato sistema in grado di lavorare congiuntamente con le più moderne attrezzature di videosorveglianza e lettura targhe, posizionate nei principali punti di accesso al centro abitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

