Alviero Martini sposa William De Souza | il matrimonio in viola i look sfumati come i Beckham la location e gli invitati
Contro corrente ma non gli unici ad aver scelto un matrimonio in viola. Lo stilista Alviero Martini (75 anni), fondatore dell'omonimo brand e suo marito William de Souza (38 anni), hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: alviero - martini
Alviero Martini e William de Souza sposi in viola, le nozze dello stilista
Alviero Martini si è sposato. E a ispirare il suo look è David Beckham?
“Come David Beckham”: Alviero Martini sposo a 75 anni con William de Souza, gli abiti (e la torta) viola sono già virali
OSPITI DI ALVIERO MARTINI --- In mezzo ai vip e alle celebrità invitati al matrimonio dello stilista Alviero Martini c'erano anche due saviglianesi: i Riggio (papà e figlio) sono stati ospiti dell'elegante evento alle porte di Milano. ? Leggi qui: https://www.ilsa - facebook.com Vai su Facebook
Il creativo di Alviero Martini 1A Classe e il compagno William si sono detti sì scegliendo un dress code incentrato su questo colore. Scarpe incluse! - X Vai su X
Alviero Martini sposa William De Souza: il matrimonio in viola, i look sfumati come i Beckham, la location e gli invitati - Lo stilista Alviero Martini (75 anni), fondatore dell'omonimo brand e ... Secondo msn.com
Lo stilista cuneese Alviero Martini si sposa (in viola) a 75 anni con William de Souza [VIDEO] - Lo scorso 5 ottobre, il creatore della famosa linea di accessori e borse "1A Classe" caratterizzata dal motivo di una mappa geografica, si è unito in matrimonio con il suo compagno William De Souza, ... Si legge su targatocn.it