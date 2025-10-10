Altro volo da Manchester all’Italia | a gennaio un altro super colpo in Serie A
Manchester-Italia, un altro volo è pronto a partire: per gennaio è già pronto un nuovo super colpo per la Serie A Hojlund al Napoli, Akanji all’Inter e Nkunku al Milan hanno concluso le battute del calciomercato estivo, coinvolgendo ancora una volta la massima serie inglese nelle trattative per rinforzare il nostro campionato, che dall’approdo di McTominay al Napoli è andato a crescere. La Serie A e la Premier League sono di nuovo vicinissime a un altro dialogo. Nelle ultime ore è infatti trapelata una voce di mercato che verrebbe ancora al centro il Manchester United. La formazione inglese sta continuando un lento e progressivo smantellamento che, molto presto, potrebbe vedere un altro dei suoi elementi più importanti lasciare per disputare il campionato italiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
