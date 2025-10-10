Altro che Nobel Donald Trump prepara la guerra del futuro | reti intelligenti resilienza e attacchi informatici
Dopo l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza una grossa fetta di opinione pubblica aveva pronosticato l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump. È andata diversamente. Non un vero e proprio addio, ma una connessione globale strategica e pronta a qualsiasi minaccia. Così gli Stati Uniti stanno per rivoluzionare il proprio Esercito. La notizia giunge a poche ore di distanza dall’assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Addio alle armi, Donald Trump prepara la guerra del futuro: reti intelligenti, resilienza e attacchi informatici (ANSA FOTO) – Notizie.com Diversi osservatori internazionali volevano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, reduce dall’ accettazione, seppur parziale, da parte di Israele e Hamas, del piano da lui presentato per raggiungere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, tra i candidati al Premio Nobel per la Pace in assegnazione proprio in questi giorni. 🔗 Leggi su Notizie.com
