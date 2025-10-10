Altri guai per Venditti | dopo Garlasco l’ex pm finisce al centro delle indagini sul sistema Pavia Lui e Mazza accusati di peculato per 750mila euro

Una decina di auto di grossa cilindrata – valore complessivo 750mila euro – fatte passare per auto blu ma che, in verità, erano usate per interessi personali. Ha ora un numero ben preciso l’accusa di peculato formulata dalla procura di Brescia contro l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, coinvolto anche nell’indagine per corruzione riguardo al delitto di Garlasco, e dell’attuale pm milanese Pietro Paolo Mazza. È proprio questo il fulcro dell’indagine Clean 2 sul cosiddetto «Sistema Pavia». Una rete complessa e intricata di scambi di favori tra magistrati, agenti della polizia giudiziaria e imprenditori con cui Venditti – spalleggiato proprio da Mazza, in quel periodo nella città lombarda – gestiva come un burattinaio la procura a lui assegnata dal 2014 a fine 2021. 🔗 Leggi su Open.online