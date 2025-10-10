Altri due casi autoctoni di Chikungunya a Cesenatico | i malati salgono a 4

Cesenatico, 10 ottobre 2025 – Hanno 21 e 36 anni e sono risultati positivi al virus  Chikungunya ma nessuno dei due è appena rientrato da viaggi all’estero. Sono dunque in corso a Cesenatico le indagini epidemiologiche per capire dove sia il ‘paziente zero’, in modo da svolgere anche intorno alla sua abitazione le disinfestazioni straordinarie. Sono infatti misure necessarie per contenere la diffusione del virus che, come ormai è noto, avviene attraverso la punture di zanzare sono venute in contatto con il sangue infetto.  Raffreddore, febbre e stanchezza: il fastidioso mix di influenza e Covid-19 Salgono così a 4 di persone positive al Chikungunya a Cesenatico: il 3 ottobre scorso era stato diagnosticato il secondo caso, una persona di 48 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

