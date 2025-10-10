Almasri no dell’Aula al processo per Nordio Piantedosi e Mantovano

Ilfogliettone.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano Nessun processo per i vertici del governo coinvolti nella vicenda Almasri. Con tre distinte votazioni a scrutinio segreto, la maggioranza della Camera ha respinto ieri l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I tre membri dell’esecutivo erano indagati per favoreggiamento in relazione alla liberazione di Osama Almasri, generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e successivamente rimpatriato dal governo italiano lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

almasri no dell8217aula al processo per nordio piantedosi e mantovano

© Ilfogliettone.it - Almasri, no dell’Aula al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

In questa notizia si parla di: almasri - aula

**Almasri: Schlein, 'Meloni spieghi in aula responsabilità politica che si è assunta'**

Relazione Giunta per l'Aula su caso Almasri entro fine settembre

Almasri, Dori: per fine settembre in aula relazione Giunta Camera

almasri no dell8217aula processoAlmasri, no al processo ai ministri. Iv e Calenda con la maggioranza - LA GIORNATA ROMA Un processo che non s’ha da fare. Secondo ilmessaggero.it

almasri no dell8217aula processoCaso Almasri: la Camera salva Nordio, Piantedosi e Mantovano dal processo. Meloni presente in aula per blindare i suoi ministri - it la discussione alla Camera sull'autorizzazione a procedere verso Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri No Dell8217aula Processo