Almasri no dell’Aula al processo per Nordio Piantedosi e Mantovano
Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano Nessun processo per i vertici del governo coinvolti nella vicenda Almasri. Con tre distinte votazioni a scrutinio segreto, la maggioranza della Camera ha respinto ieri l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I tre membri dell’esecutivo erano indagati per favoreggiamento in relazione alla liberazione di Osama Almasri, generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e successivamente rimpatriato dal governo italiano lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: almasri - aula
**Almasri: Schlein, 'Meloni spieghi in aula responsabilità politica che si è assunta'**
Relazione Giunta per l'Aula su caso Almasri entro fine settembre
Almasri, Dori: per fine settembre in aula relazione Giunta Camera
In Aula, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha mostrato le drammatiche immagini dei prigionieri del lager libico di Mitiga, torturati da Almasri. Poi si è rivolto direttamente al Ministro Nordio: «Ha visto queste i Vai su Facebook
Caso #Almasri, la Camera “salva” #Nordio, #Piantedosi e #Mantovano. L’Aula, con tre votazioni distinte, ha votato no al processo per i ministri e il sottosegretario - X Vai su X
Almasri, no al processo ai ministri. Iv e Calenda con la maggioranza - LA GIORNATA ROMA Un processo che non s’ha da fare. Secondo ilmessaggero.it
Caso Almasri: la Camera salva Nordio, Piantedosi e Mantovano dal processo. Meloni presente in aula per blindare i suoi ministri - it la discussione alla Camera sull'autorizzazione a procedere verso Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri. Scrive ilfattoquotidiano.it