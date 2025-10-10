Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano Nessun processo per i vertici del governo coinvolti nella vicenda Almasri. Con tre distinte votazioni a scrutinio segreto, la maggioranza della Camera ha respinto ieri l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I tre membri dell’esecutivo erano indagati per favoreggiamento in relazione alla liberazione di Osama Almasri, generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e successivamente rimpatriato dal governo italiano lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Almasri, no dell’Aula al processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano