Almanacco del 10 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 10 Ottobre è il 284° giorno del calendario gregoriano, mancano 81 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Daniele ComboniProverbio di OttobreSe di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buonaAccadde Oggi1903 – Viene fondata a Manchester la Women's Social and Political Union. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

