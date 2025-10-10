Almanacco del 10-10-2025

almanacco del giorno giovedì 4 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia patrona di Palermo e protettrice degli eventi nei fatti andiamo a fare tantissimi auguri a Sofia buon compleanno Sofia e poi ancora buon compleanno ad Elio Amy vera e Stefania Mi raccomando volevi farci ricevere gli auguri scriveteci parto con qualche giorno Eh noi saremo i vostri venire Ambasciatori vero il nostro viaggio nel tempo ci porta in cui 4 settembre 1998 Google viene ufficialmente fondata da Larry Page Sergey Brin nel 2006 una gigantesca frana Stacca dal Monte Bianco in Val Ferret cadendo sul ghiacciaio di planpincieux nel 1964 a Catania invece viene inaugurata la prima Metropolitana d'Italia il proverbio di oggi Chi semina vento raccoglie solo il tempo un letto che ci ricorda l'importanza di agire con saggezza e al momento giusto Buona giornata a tutti voi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 10-10-2025

