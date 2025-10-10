Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà nel giorno del ricordo dell’alluvione di Benevento che il 15 ottobre 2015 mise in ginocchio il Sannio, l’esercitazione di protezione civile per la gestione delle emergenze connesse al rischio idraulico ed idrogeologico nel Sannio. “Exe Benevento”, organizzata dalla Regione Campania, dalla Prefettura e dal Comune di Benevento, in programma mercoledì prossimo, è una sperimentazione logistico-operativa del sistema di protezione civile che coinvolgerà anche gli studenti. Esattamente dieci anni fa, le forti piogge che interessarono il Sannio provocarono l’esondazione dei principali corsi d’acqua (il fiume Calore, il Sabato e il Tammaro), causando due vittime e ingenti danni sia al comparto agricolo che industriale, oltre che agli allevatori della zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alluvione Benevento, il 15 Ottobre esercitazione della Protezione Civile