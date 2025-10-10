“Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine” è il titolo dell’evento che si svolgerà martedì 21 ottobre 2025, a partire dalle 19.00, all’Unesco Restaurant 7th floor, 7t place de Fontenoy a Parigi. L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, vedrà la partecipazione di 27 associazioni provenienti da tutt’Italia, che si occupano di inclusione lavorativa. Oltre duecento – tra ragazzi con disabilità, educatori ed accompagnatori – le persone coinvolte e che saranno impegnate nella preparazione dei piatti e nel servizio di sala. “Sarà un’occasione per mostrare ancora una volta l’importanza di investire nelle persone e nella valorizzazione delle capacità e dei talenti di ciascuno – spiega il ministro Locatelli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - All’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana: “Il cibo è inclusione”