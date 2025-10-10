All’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana | Il cibo è inclusione
“Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine” è il titolo dell’evento che si svolgerà martedì 21 ottobre 2025, a partire dalle 19.00, all’Unesco Restaurant 7th floor, 7t place de Fontenoy a Parigi. L’iniziativa, promossa dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, vedrà la partecipazione di 27 associazioni provenienti da tutt’Italia, che si occupano di inclusione lavorativa. Oltre duecento – tra ragazzi con disabilità, educatori ed accompagnatori – le persone coinvolte e che saranno impegnate nella preparazione dei piatti e nel servizio di sala. “Sarà un’occasione per mostrare ancora una volta l’importanza di investire nelle persone e nella valorizzazione delle capacità e dei talenti di ciascuno – spiega il ministro Locatelli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: unesco - restaurant
? Lo chef PQR Francesco Dall'Argine, al fianco del Comune di Parma, al DNA Festival Dénia ? il grande evento che celebra la gastronomia dei Paesi mediterranei, organizzato dalla città spagnola della rete UNESCO Creative City of Gastronomy. Tema - facebook.com Vai su Facebook
Talenti da Parigi 2 - Talents from London a Parigi scelti da Sarah MowerÈ stato davvero fantastico vedere le collezioni dei nuovi talenti a Londra, tutti insieme, con gli stilisti presenti a illustrare i dettagli delle ... Si legge su vogue.it