All' ospedale di Venezia sei nuovi nati in un giorno | non accadeva da 10 anni

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mezza dozzina di fiocchi affissi alla porta del Civile non si erano mai visti negli ultimi dieci anni. Mercoledì, fa sapere l'Ulss 3, il reparto veneziano di Ostetricia e ginecologia ha registrato sei nascite. A invertire per un giorno la tendenza demografica sono stati quattro neonati figli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - venezia

Ep.643 – Israele attacca l’ospedale Nasser a Gaza, fra i 20 morti ci sono 5 giornalisti – Gal Gadot non sarà alla mostra di Venezia

Schianto tra due auto in via Venezia: due feriti in ospedale, tra cui una 78enne

ospedale venezia sei nuoviA Venezia tornano a nascere bambini: sei nascite in un giorno, segnale positivo per la città - Quattro italiani, uno srilankese e una palestinese: tutti residenti in città ... Come scrive lavocedivenezia.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Venezia Sei Nuovi