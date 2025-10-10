All' ospedale di Venezia sei nuovi nati in un giorno | non accadeva da 10 anni

Una mezza dozzina di fiocchi affissi alla porta del Civile non si erano mai visti negli ultimi dieci anni. Mercoledì, fa sapere l'Ulss 3, il reparto veneziano di Ostetricia e ginecologia ha registrato sei nascite. A invertire per un giorno la tendenza demografica sono stati quattro neonati figli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it