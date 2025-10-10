allo spirit de milan prosegue lo swing ballerini musicisti e appassionati

Lo swing torna a Milano: da oggi a domenica lo Spirit De Milan accoglie ballerini, musicisti e appassionati da tutto il mondo per la tredicesima edizione di SWING’N’MILAN! Tre giorni di musica dal vivo, ballo, dj set, competizioni e corner vintage animano il locale milanese, in un viaggio nel tempo degli anni ’30 e ’40. Ogni sera, a partire dalle 19.30, lo Spirit de Milan ospita concerti di band italiane e internazionali e una doppia ballroom. Oggi il palco sarà per Gordon Webster, pianista e bandleader di fama mondiale. A infiammare la pista ci sarà anche la competizione Mi & Ti (Mix and Match) e lo swing dj set. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

