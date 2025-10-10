Allegri Milan l’allenatore ex Juventus eletto miglior tecnico del mese di settembre! – FOTO

Calcionews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri Milan, l’ex tecnico della Juventus è stato eletto miglior allenatore del mese di settembre! – FOTO La nuova era del Milan targata Massimiliano Allegri ha già ottenuto il suo primo riconoscimento ufficiale. La Lega Serie A ha infatti nominato il tecnico livornese “Miglior Allenatore del Mese” per le prestazioni di settembre, un premio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

allegri milan l8217allenatore ex juventus eletto miglior tecnico del mese di settembre 8211 foto

© Calcionews24.com - Allegri Milan, l’allenatore ex Juventus eletto miglior tecnico del mese di settembre! – FOTO

In questa notizia si parla di: allegri - milan

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”

Pippo Pancaro: “Allegri al Milan una garanzia. Lazio? Handicap pesante”

allegri milan l8217allenatore exAllegri commosso prima di Juventus-Milan, super accoglienza dei suoi ex tifosi: «Non sarà mai un avversario» - Lo Stadium ha accolto calorosamente l'ex allenatore, in bianconero per otto anni prima del ritorno a Milano. Da corriere.it

Allegri guida il Milan e torna allo Stadium da grande ex: come lo accoglieranno i sostenitori bianconeri? - Allegri, alla guida del suo Milan, torna da ex allo Stadium dopo gli 8 anni trascorsi in bianconero: come lo accoglieranno i tifosi della Juve? Si legge su milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Milan L8217allenatore Ex