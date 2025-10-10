Allegri Milan, l’ex tecnico della Juventus è stato eletto miglior allenatore del mese di settembre! – FOTO La nuova era del Milan targata Massimiliano Allegri ha già ottenuto il suo primo riconoscimento ufficiale. La Lega Serie A ha infatti nominato il tecnico livornese “Miglior Allenatore del Mese” per le prestazioni di settembre, un premio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri Milan, l’allenatore ex Juventus eletto miglior tecnico del mese di settembre! – FOTO