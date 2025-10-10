Allegri ha cambiato il Milan | la Serie A lo premia E’ lui l’allenatore del mese di settembre
Come riportato dai canali social della Serie A l'allenatore del Milan Allegri ha vinto il premio di migliore allenatore del mese di settembre. Ecco il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: allegri - cambiato
Milan, Pato: “Allegri? Non è cambiato. E’ l’allenatore perfetto. Modric …”
Liverpool-Milan, Allegri spiega cosa è cambiato in fase difensiva
Allegri, partenza sprint: il nuovo Milan ha cambiato musica
Allegri ha cambiato il Milan I tre punti chiave - facebook.com Vai su Facebook
#Allegri e #Rabiot vedono nel pari con la #Juventus due punti persi: il #Milan ha già cambiato mentalità - X Vai su X
Le nazionali inguaiano il Milan, Allegri costretto a cambiare - Il tecnico rossonero inizia a pensare alla prossima gara di campionato. Riporta milanlive.it
Allegri cambia il Milan, i rossoneri subiscono poco: il dato sugli xG concessi - Allegri ha cambiato il Milan, c’è già un dato relativo alle prime cinque giornate di campionato In questo avvio di stagione, il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando una solidità difensiva imp ... milannews24.com scrive