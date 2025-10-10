Allegri e la difficile gestione di Leao | il Milan non ha dubbi carta bianca a Max
Dalle lodi iniziali ai rimproveri in spogliatoio dopo gli errori con la Juve: il tecnico alle prese con la gestione del numero 10. L’obiettivo è tirare fuori il meglio da Rafa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: allegri - difficile
Allegri ribadisce: «Milan vuole giocare Champions League, ma difficile!»
Milan, Allegri: “Arsenal? Partita difficile. Sappiamo che bisogna …”
Allegri: «Non è stato un addio difficile alla Juve, perché ho lasciato vincendo»
#Allegri in conferenza: "La Juventus è un'ottima squadra, è un punto dietro a noi, non ha ancora perso e sta facendo bene. Noi dobbiamo arrivare a marzo nelle migliori condizioni per giocarcela tra le prime quattro. È un campionato difficile" #juventusmilan # - X Vai su X
? #Juve, #McKennie pre partita: ? "Rivedere #Allegri? Mi vedi sempre con il sorriso. Lui sa come giocano tanti giocatori della nostra squadra, ma anche noi conosciamo il #Milan. Sarà difficile, vediamo". #JuveMilan - facebook.com Vai su Facebook
Allegri e la difficile gestione di Leao: il Milan non ha dubbi, carta bianca a Max - Dalle lodi iniziali ai rimproveri in spogliatoio dopo gli errori con la Juve: il tecnico alle prese con la gestione del numero 10. Segnala msn.com
Tare: «Leao fondamentale, Allegri lo stimolerà. Sorpreso da Gimenez perché…» - Parla il direttore sportivo del Milan prima del match con la Juventus Un Milan che arriva alla supersfida contro la Juvent ... Da calcionews24.com