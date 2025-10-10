Allegri allenatore del mese di settembre | la Lega Serie A celebra l’attuale tecnico del Milan ed ex Juve

Allegri, tecnico del Milan ed ex Juve, è stato premiato come allenatore del mese in Serie A: gli elogi di Luigi De Siervo. Il suo impatto è stato immediato, profondo e vincente. Massimiliano Allegri ha ricevuto il prestigioso premio “Philadelphia Coach of the Month” per il mese di settembre, un riconoscimento assegnato dalla Lega Serie A che certifica l’eccezionale lavoro svolto dal tecnico livornese al suo ritorno sulla panchina del Milan. Il premio gli verrà consegnato ufficialmente dopo la sosta per le nazionali, celebrando un inizio di stagione che ha proiettato i rossoneri ai vertici del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

