Allegri allenatore del mese di settembre | la Lega Serie A celebra l’attuale tecnico del Milan ed ex Juve
Allegri, tecnico del Milan ed ex Juve, è stato premiato come allenatore del mese in Serie A: gli elogi di Luigi De Siervo. Il suo impatto è stato immediato, profondo e vincente. Massimiliano Allegri ha ricevuto il prestigioso premio “Philadelphia Coach of the Month” per il mese di settembre, un riconoscimento assegnato dalla Lega Serie A che certifica l’eccezionale lavoro svolto dal tecnico livornese al suo ritorno sulla panchina del Milan. Il premio gli verrà consegnato ufficialmente dopo la sosta per le nazionali, celebrando un inizio di stagione che ha proiettato i rossoneri ai vertici del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - allenatore
Milan, Pato: “Allegri? Non è cambiato. E’ l’allenatore perfetto. Modric …”
Arsenal-Milan, Musah: “Allegri grande allenatore. Molto bene nel 1° tempo, poi …”
Loftus-Cheek su Allegri: “Ha creato sana competizione, un grande allenatore”
Allenatore @SerieA del mese di Settembre: Max #Allegri ? - X Vai su X
L’avvertimento di Max Allegri a Leao L’allenatore rossonero ha alzato la voce nei confronti dell’attaccante portoghese prima del suo ingresso in campo: “Oh, Rafa non mi fare incazzare” #Milan #Allegri #Leao #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Allegri premiato come Allenatore del Mese di settembre - La cerimonia di consegna del trofeo si terrà domenica 19 ottobre 2025, prima della partita Milan- Secondo gonfialarete.com
Allegri allenatore del mese di settembre: 'Ha cambiato pelle al Milan' - Riconoscimento importante per l'ex tecnico della Juventus. Si legge su ilbianconero.com