Allegri allenatore del mese di settembre | la Lega Serie A celebra l’attuale tecnico del Milan ed ex Juve

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri, tecnico del Milan ed ex Juve, è stato premiato come allenatore del mese in Serie A: gli elogi di Luigi De Siervo. Il suo impatto è stato immediato, profondo e vincente. Massimiliano Allegri ha ricevuto il prestigioso premio “Philadelphia Coach of the Month” per il mese di settembre, un riconoscimento assegnato dalla Lega Serie A che certifica l’eccezionale lavoro svolto dal tecnico livornese al suo ritorno sulla panchina del Milan. Il premio gli verrà consegnato ufficialmente dopo la sosta per le nazionali, celebrando un inizio di stagione che ha proiettato i rossoneri ai vertici del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allegri allenatore del mese di settembre la lega serie a celebra l8217attuale tecnico del milan ed ex juve

© Juventusnews24.com - Allegri allenatore del mese di settembre: la Lega Serie A celebra l’attuale tecnico del Milan ed ex Juve

In questa notizia si parla di: allegri - allenatore

Milan, Pato: “Allegri? Non è cambiato. E’ l’allenatore perfetto. Modric …”

Arsenal-Milan, Musah: “Allegri grande allenatore. Molto bene nel 1° tempo, poi …”

Loftus-Cheek su Allegri: “Ha creato sana competizione, un grande allenatore”

allegri allenatore mese settembreSerie A, Allegri premiato come Allenatore del Mese di settembre - La cerimonia di consegna del trofeo si terrà domenica 19 ottobre 2025, prima della partita Milan- Secondo gonfialarete.com

Allegri allenatore del mese di settembre: 'Ha cambiato pelle al Milan' - Riconoscimento importante per l'ex tecnico della Juventus. Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Allenatore Mese Settembre