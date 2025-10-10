Alle Officine Garibaldi l’evento di chiusura

Stasera alle 19 alle Officine Garibaldi è in programma l’evento di chiusura della campagna elettorale della lista Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente. Un appuntamento che vedrà la partecipazione del governatore toscano uscente insieme ai candidati Federico Eligi e Agnese Balducci, per un momento di confronto, musica e convivialità. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, sarà accompagnata da un apericena con musica dal vivo, occasione per incontrare da vicino i protagonisti di una campagna elettorale intensa e radicata nei valori del riformismo, della partecipazione e della buona politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

