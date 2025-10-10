All’asta due ex immobili scolastici di proprietà del Comune

Arezzonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del piano di alienazioni immobiliari, l’amministrazione comunale di Cortona ha messo in vendita due immobili in disuso. Si tratta degli edifici delle ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo. La vendita avverrà attraverso asta pubblica il giorno 05112025 a partire dalle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: asta - immobili

all8217asta due ex immobiliCortona, il Comune mette all'asta due ex immobili scolastici - L'immobile della ex scuola di San Lorenzo (1375mc su due piani, in area recintata di 615mq) si trova nel centro abitato della frazione, lungo la via Lauretana. Riporta lanazione.it

