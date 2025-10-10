All’asta due ex immobili scolastici di proprietà del Comune
Nell’ambito del piano di alienazioni immobiliari, l’amministrazione comunale di Cortona ha messo in vendita due immobili in disuso. Si tratta degli edifici delle ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo. La vendita avverrà attraverso asta pubblica il giorno 05112025 a partire dalle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: asta - immobili
All'asta immobili di proprietà comunale, nove appartamenti e cinque autorimesse
L'ex ristorante 'I Gessi', fabbricati diroccati e terreni agricoli: il Comune mette all’asta 11 immobili che non servono più
Eboli, avviata asta per sei immobili comunali
#Aste immobiliari INPS: bando per immobili a Bologna. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. L’asta si svolgerà l’8 ottobre 2025 Tutte le informazioni relative agli immobili sono disponibili qui: http://rb.gy/3 - facebook.com Vai su Facebook
Aste immobiliari INPS, nuovo bando d'asta per immobili a Bologna. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025 http://rb.gy/3vqh9w Inps Informa - X Vai su X
Cortona, il Comune mette all'asta due ex immobili scolastici - L'immobile della ex scuola di San Lorenzo (1375mc su due piani, in area recintata di 615mq) si trova nel centro abitato della frazione, lungo la via Lauretana. Riporta lanazione.it