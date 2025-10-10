Allarme Oms | in Europa un sanitario su tre soffre di depressione

Il grido d’allarme arriva direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: in Europa un operatore sanitario su tre soffre di depressione. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Ufficio europeo dell’Oms, che fotografa una situazione drammatica dietro le corsie di ospedali e ambulatori. Lo studio, intitolato “The Mental Health of Nurses and Doctors – MeND”, ha coinvolto oltre 90 mila medici e infermieri nei 27 Paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda e Norvegia. I numeri parlano chiaro: circa il 30% del personale sanitario ha sperimentato episodi depressivi, mentre uno su dieci ha ammesso di aver pensato che “sarebbe stato meglio se fosse morto” o di “farsi del male”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

