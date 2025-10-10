Allarme Oms | in Europa un sanitario su tre soffre di depressione

Lanotiziagiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grido d’allarme arriva direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: in Europa un operatore sanitario su tre soffre di depressione. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Ufficio europeo dell’Oms, che fotografa una situazione drammatica dietro le corsie di ospedali e ambulatori. Lo studio, intitolato “The Mental Health of Nurses and Doctors – MeND”, ha coinvolto oltre 90 mila medici e infermieri nei 27 Paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda e Norvegia. I numeri parlano chiaro: circa il 30% del personale sanitario ha sperimentato episodi depressivi, mentre uno su dieci ha ammesso di aver pensato che “sarebbe stato meglio se fosse morto” o di “farsi del male”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

allarme oms in europa un sanitario su tre soffre di depressione

© Lanotiziagiornale.it - Allarme Oms: in Europa un sanitario su tre soffre di depressione

In questa notizia si parla di: allarme - europa

Europa nel mirino: Rutte lancia l’allarme sui missili ipersonici di Mosca

“Usa e Europa si preparino alla guerra”. L’allarme del comandante Nato

“Guerra mondiale entro il 2027”. L’allarme arriva dai vertici dell’esercito: “L’Europa (e l’Italia) si preparino”

allarme oms europa sanitarioMedici e infermieri in crisi: «Uno su tre è depresso, uno su dieci pensa al suicidio». Allarme dell'Oms sulla salute mentale - L'Organizzazione mondiale della sanità, regione Europa, lancia il rapporto «Healing Hands – Hurting Minds» (Mani che curano, menti che soffrono), la più ampia indagine mai condotta sulla salute mental ... Riporta corriere.it

allarme oms europa sanitarioOms, in Europa depressione per un sanitario su tre - Il benessere mentale dei sanitari che lavorano in Europa è a rischio: circa il 30% di medici e infermieri riporta episodi depressivi, il 10% di aver pensato che "sarebbe stato meglio se fosse morto" o ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Oms Europa Sanitario