Allarme miele dello sballo | a Triggiano sequestrati diversi chili della nuova droga gialla

A Triggiano, in provincia di Bari, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 15 kg di droga, tra cui la pericolosa “Wax”, nota come “miele dello sballo”. Estratta dalla cannabis, contiene altissimi livelli di THC e sostanze chimiche che la rendono altamente nociva per il sistema nervoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

