Allarme inquinante nelle bottiglie di acqua minerale
Tfa, un inquinante tra i più diffusi al mondo. A quanto pare sono state trovate tracce in alcune bottiglie di acqua minerale. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Tracce di un "inquinante eterno" in 6 acque in bottiglia: l'allarme di Greenpeace
Tracce di un "inquinante eterno" in 6 acque in bottiglia: l'allarme di Greenpeace - Greenpeace Italia ha rilevato la presenza di acido trifluoroacetico (TFA), un inquinante eterno, in 6 marche di acqua minerale su 8 analizzate. Secondo msn.com
Da Panna a Levissima: queste 6 note marche di acqua minerale in bottiglia contengono Pfas - L'analisi di Greenpeae su 8 marche note rivela la contaminazione da TFA in 6 di queste ... Da greenme.it