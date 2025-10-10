Allarme inquinante nelle bottiglie di acqua minerale

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tfa, un inquinante tra i più diffusi al mondo. A quanto pare sono state trovate tracce in alcune bottiglie di acqua minerale. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

allarme inquinante nelle bottiglie di acqua minerale

© Tv2000.it - Allarme inquinante nelle bottiglie di acqua minerale

In questa notizia si parla di: allarme - inquinante

allarme inquinante bottiglie acquaTracce di un "inquinante eterno" in 6 acque in bottiglia: l'allarme di Greenpeace - Greenpeace Italia ha rilevato la presenza di acido trifluoroacetico (TFA), un inquinante eterno, in 6 marche di acqua minerale su 8 analizzate. Secondo msn.com

allarme inquinante bottiglie acquaDa Panna a Levissima: queste 6 note marche di acqua minerale in bottiglia contengono Pfas - L'analisi di Greenpeae su 8 marche note rivela la contaminazione da TFA in 6 di queste ... Da greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Inquinante Bottiglie Acqua