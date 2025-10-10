Allarme in Italia per la partita con l’Israele | Rischio altissimo Città blindata

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha adottato una serie di provvedimenti straordinari volti a garantire l’ ordine e la sicurezza pubblica in vista di due eventi critici previsti per martedì 14 ottobre: la partita di calcio Italia-Israele, classificata con un “altissimo grado di rischio” dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del dipartimento di Pubblica Sicurezza, e un corteo per la Palestina annunciato per lo stesso pomeriggio. Questa duplice concomitanza di eventi ha innalzato notevolmente il livello di allerta, rendendo indispensabile un adeguato rafforzamento delle misure di sicurezza, come peraltro richiesto dall’Osservatorio stesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

