Allarme in Italia per la partita con l’Israele | Rischio altissimo Città blindata
Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha adottato una serie di provvedimenti straordinari volti a garantire l’ ordine e la sicurezza pubblica in vista di due eventi critici previsti per martedì 14 ottobre: la partita di calcio Italia-Israele, classificata con un “altissimo grado di rischio” dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del dipartimento di Pubblica Sicurezza, e un corteo per la Palestina annunciato per lo stesso pomeriggio. Questa duplice concomitanza di eventi ha innalzato notevolmente il livello di allerta, rendendo indispensabile un adeguato rafforzamento delle misure di sicurezza, come peraltro richiesto dall’Osservatorio stesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: allarme - italia
“Non entrate in acqua”. Escherichia Coli, allarme in Italia: scattano i divieti, ecco dove
Allarme Chikungunya in Italia: due nuovi casi a Verona, focolai a Como e Modena. Come si trasmette, i sintomi e cosa fare
Bologna, allarme Orsolini: "Ho ricevuto chiamate, dall'Italia e dall'estero..."
Bartolazzi: "Con 49 decessi registrati quest’anno in tutta Italia, la West Nile non rappresenta un allarme dal punto di vista medico se raffrontata, ad esempio, all’influenza stagionale, per la quale si contano migliaia di vittime” - facebook.com Vai su Facebook
Allarme ISTAT: Italia ultima in Europa per istruzione, persistono forti divari territoriali e sociali L'analisi ISTAT svela il profondo ritardo formativo italiano: siamo ultimi in UE per diplomati e laureati, con il Mezzogiorno sempre più penalizzato https://gdc.ancidigit - X Vai su X
Italia-Israele, polemica e allarme: alta tensione sulla partita valevole per la qualificazione al Mondiale - A una settimana dalla sfida di qualificazione al Mondiale fra le due Nazionali, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine, si affina il ... Da ilgazzettino.it
Italia-Israele a rischio a Udine: l'allarme del Times - Secondo il quotidiano londinese la Uefa starebbe discutendo un possibile bando di Israele dalle competizioni calcistiche. Secondo udinetoday.it