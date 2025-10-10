All’Arezzo basta un rigore per vincere contro il Gubbio | 1-0 decide Cianci

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Minima spesa, massima resa. All’ Arezzo basta un gol su calcio di rigore dopo appena tre minuti per battere il Gubbio e ottenere un’altra vittoria, l’ottava in nove turni, e rimanere in vetta. Il gioco latita, ma gli amaranto hanno avuto il merito di terminare la seconda gara di fila con la porta inviolata. Bucchi aveva scelto la formazione tipo con il solo Varela a sostituire Pattarello per squalifica. Per il portoghese è la prima gara da titolare al Comunale. Pronti via e l’Arezzo si guadagna subito un rigore: Bagnolini si addormenta su un retropassaggio e Tavernelli gli soffia il pallone trovando il contatto, confermato anche all’Fvs. 🔗 Leggi su Lanazione.it

