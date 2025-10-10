Allagamenti dopo forti piogge | al via lavori di mitigazione delle acque grazie a finanziamento regionale

Brindisireport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - A seguito delle segnalazioni ricevute nei giorni scorsi a causa delle abbondanti piogge, l’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica informa che sono attualmente in corso i lavori in via 2 Giugno, nella zona industriale, per la realizzazione del primo intervento strutturale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

