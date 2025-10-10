All' Accademia Albertina di Torino incontro con Cinzia Canneri unica italiana tra i vincitori di World Press Photo

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre alle 18 World Press Photo ospita l’incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori di quest’anno del concorso internazionale. Il suo progetto è stato premiato tra quelli «a lungo termine»: Canneri ha infatti seguito le vite di alcune donne in fuga dal regime. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

All'Accademia Albertina di Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti

accademia albertina torino incontroCULTURA – A Torino gli scatti di World Press Photo - Per il nono anno consecutivo, una selezione delle immagini che hanno partecipato al più importante concorso di fotogiornalismo. Come scrive quotidianocanavese.it

