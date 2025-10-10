All' Accademia Albertina di Torino incontro con Cinzia Canneri unica italiana tra i vincitori di World Press Photo
Venerdì 24 ottobre alle 18 World Press Photo ospita l’incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori di quest’anno del concorso internazionale. Il suo progetto è stato premiato tra quelli «a lungo termine»: Canneri ha infatti seguito le vite di alcune donne in fuga dal regime. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: accademia - albertina
All'Accademia Albertina di Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti
Guida Torino. Videoclub · En nuit. Mostre d'Autunno a Torino “World Press Photo Exhibition” - Ipogeo della Rotonda del Tabucchi (Accademia Albertina) - dal 19 settembre all’8 dicembre 2025 Uno sguardo potente sull’attualità globale che celebra la fotog - facebook.com Vai su Facebook
All'Accademia Albertina di Torino incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori di World Press Photo - Venerdì 24 ottobre alle 18 World Press Photo ospita l’incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori di quest’anno del concorso internazionale. Si legge su torinotoday.it
CULTURA – A Torino gli scatti di World Press Photo - Per il nono anno consecutivo, una selezione delle immagini che hanno partecipato al più importante concorso di fotogiornalismo. Come scrive quotidianocanavese.it