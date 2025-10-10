Alla villa comunale c' è la Giornata dello sport con gli studenti

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La villa comunale di Chieti si anima con la Giornata dello sport, organizzata dal Convitto G.B. Vico in collaborazione con il Coni provinciale e con il patrocinio del Comune di Chieti. Lunedì 13 ottobre dalle 9 alle 13,  in un programma ricco di attività, dimostrazioni e momenti di confronto 220. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

