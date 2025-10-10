Alla sinistra italiana non piace il Nobel a Machado

Agi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Alla sinistra italiana non piace che il Nobel per la pace sia stato conferito a Maria Corina Machado. In una nota congiunta i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, criticano duramente la scelta del comitato norvegese, definendola “una decisione che risponde più all’egemonia politica della destra conservatrice che a un autentico impegno per la pace”.  "Chi chiede l'intervento militare degli Usa nel suo Paese, per rovesciare il governo cui lei si oppone, evidentemente c'entra davvero poco con l'impegno per la Pace come il sostegno alle politiche di Netanhayu". 🔗 Leggi su Agi.it

alla sinistra italiana non piace il nobel a machado

© Agi.it - Alla sinistra italiana non piace il Nobel a Machado

In questa notizia si parla di: sinistra - italiana

Sinistra Italiana sulla centralità delle aree interne in una rinnovata agenda politica

"Diritti negati e disuguaglianza sanitaria: la Regione cosa fa?", l'attacco di Marino (Sinistra Italiana)

NAPOLI: Sinistra Italiana chiede la proroga trentennale dell’affidamento ad ABC

sinistra italiana piace nobelIl Nobel a Machado spacca Avs: i Verdi esultano. De Cristofaro (Sinistra italiana): "Sbagliato. Meglio Albanese" - "Il suo impegno instancabile contro un regime oppressivo è un esempio per tutti", dice Zabatta (Europa Verde). Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Italiana Piace Nobel