Alla scoperta dell’oro verde del Chianti | quattro camminate tra gli ulivi con degustazione presso le fattorie sancascianesi

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Casciano è tempo di olio ‘novo’, è giunto il momento di celebrare una tradizione e un’attività millenaria che ha segnato profondamente il paesaggio iconico e la cultura rurale della campagna chiantigiana, legata alla pratica della raccolta delle olive, alla spremitura nei frantoi del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperta - verde

Laboratori del gusto di Gal Maiella Verde e Slow Food Lanciano: alla scoperta della biodiversità della provincia di Chieti

Linea Verde Estate del 10 agosto: granbassi e montrucchio alla scoperta della Basilicata

'Impero verde' a Caulonia, il video della maxi coltivazione di marijuana scoperta dai 'Cacciatori Calabria'

Riparte Linea Verde: alla scoperta dell'innovazione e della sostenibilità con Monica Caradonna - Riparte Linea Verde, la trasmissione che va alla scoperta dell'agricoltura italiana e delle sue eccellenze del settore enogastronomico ed agroalimentare. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Dell8217oro Verde Chianti