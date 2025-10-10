Alla scoperta delle dimore culturali Visite a Casa Moretti e all’Upupa
Sono due i centri culturali del territorio che sabato saranno visitabili gratuitamente, nell’ambito della quarta edizione di "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro", organizzato dall’Adsi, l’Associazione dimore storiche italiane. Si tratta di Casa Moretti a Cesenatico e la Casa Studio di Ilario Fioravanti a Roncofreddo. "Carte in Dimora sta diventando un appuntamento fisso dell’autunno per molte famiglie e appassionati ha detto Beatrice Fontaine (nella foto), presidente della sezione Emilia-Romagna dell’Adsi , e questo ci rende felici, perché dimostra l’interesse e la curiosità che cittadini e turisti nutrono verso il patrimonio storico e culturale custodito nelle nostre dimore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
