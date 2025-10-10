Alla Galleria ‘Contemporanea’ la mostra dedicata a Tano Festa
Si inaugura sabato 11 ottobre alle 18.30 presso la Galleria 'Contemporanea' la mostra dedicata a Tano Festa, uno dei protagonisti della 'Scuola di Piazza del Popolo', movimento che nasce come rilettura della Pop art americana, contaminandola con la nostra Nazione, preservando valori, storia e.
Mario Anzil. . La Galleria Regionale d'Arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d'Isonzo ha riaperto dopo gli interventi di adeguamento e oggi può accogliere un pubblico ancora più ampio e diversificato, proponendo percorsi espositivi rinnovati e atti
Galleria Nazionale Arte Moderna e Contemporanea, tre donazioni della Cy Twombly Foundation
A Milano per la grande mostra dedicata a Man Ray - Una straordinaria mostra al Palazzo Reale di Milano celebra il genio di Man Ray, una delle personalità che hanno maggiormente influenzato l'arte del XX secolo.
Ecco com'è la primissima mostra della nuova galleria Thaddaeus Ropac a Milano - È stata finalmente inaugurata la sede milanese della galleria Thaddaeus Ropac, a Palazzo Belgioioso, con la mostra L'aurora viene, dedicata a Georg Baselitz e Lucio Fontana.