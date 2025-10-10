Alla Galleria ‘Contemporanea’ la mostra dedicata a Tano Festa

Si inaugura sabato 11 ottobre alle 18.30 presso la GalleriaContemporanea' la mostra dedicata a Tano Festa, uno dei protagonisti della 'Scuola di Piazza del Popolo', movimento che nasce come rilettura della Pop art americana, contaminandola con la nostra Nazione, preservando valori, storia e.

