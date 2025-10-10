All Together Now – The Custodians Plastic Race | BioDesign Foundation e NaturaSì uniti per un’Italia più pulita

Firenzetoday.it | 10 ott 2025

Domenica 12 ottobre prende vita All Together NowThe Custodians Plastic Race, la giornata nazionale di pulizia ambientale promossa dalla BioDesign Foundation in collaborazione con NaturaSì. Un evento diffuso che coinvolgerà contemporaneamente Milano, Roma e Firenze, con l’obiettivo di unire. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

