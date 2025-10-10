Alien Sigourney Weaver anticipa un possibile ritorno di Ripley | Ho parlato con lo studio

L'attrice ha parlato di un possibile progetto che potrebbe riportare sugli schermi l'iconico personaggio che ha interpretato nella saga sci-fi. Sigourney Weaver ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Ellen Ripley nella saga di Alien. L'attrice, durante un panel che si è svolto al New York Comic Con, ha infatti ammesso che si è parlato di una possibile apparizione dell'iconico personaggio nel futuro del franchise. Un possibile progetto su Ripley Sul palco dell'evento americano, Sigourney Weaver ha dichiarato: "Il produttore Walter Hill è un mio caro amico e ha scritto 50 pagine che raccontano dove sarebbe ora Ripley, e sono piuttosto straordinarie". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

