"Concretezza, passione e impegno: Alessandro Tambellini è la persona giusta per rappresentare la Piana di Lucca in Regione": così il Pd lucchese, solo pochissimi giorni fa, si schierava con un documento unitario al fianco dell’ex sindaco sceso in campo per concorrere a un posto da consigliere regionale. Un documento, verrebbe da dire, invecchiato subito molto male: i distinguo e le obiezioni di coscienza sull’appoggio a Tambellini sono iniziati praticamente in tempo reale e hanno coinvolto i piani alti del partito, visto che il capogruppo in consiglio comunale Vincenzo Alfarano, con un post sul suo profilo Facebook, ha preso le distanze dichiarando pubblicamente il suo sostegno convinto al consigliere regionale uscente della Garfagnana Mario Puppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alfarano prende le distanze... dal Pd "La mia preferenza va a Puppa"