Alex Cross 2 | un esplosivo teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova stagione

Amazon, durante il New York Comic-Con, ha svelato quando debutteranno i nuovi episodi dello show tratto dai romanzi di James Patterson. Prime Video ha condiviso il trailer della stagione 2 di Alex Cross, svelando così la data di uscita degli episodi: l'appuntamento è stato fissato all'11 febbraio sulla piattaforma di streaming targata Amazon. Il video regala qualche spettacolare scena d'azione dello show, tra esplosioni, fughe, incendi e nuovi nemici per l'amato personaggio. Il ritorno della serie tratta dai romanzi Durante il New York Comic Con sono stati svelati il teaser trailer e la data di uscita della seconda stagione della serie crime thriller Alex Cross, con l'attore Aldis Hodge protagonista ed executive producer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alex Cross 2: un esplosivo teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova stagione

