GROSSETO "È stata una campagna elettorale davvero breve. Una manciata di settimane per provare a raccontare una visione, per ascoltare, per incontrare, per capire. Non ho avuto molto tempo, è vero, ma fin dal primo giorno ho deciso che l’unico modo per affrontare questa sfida era metterci la faccia. Senza filtri, senza mediazioni". Così inizia l’appello al voto di Alessio Scheggi (foto), candidato per il Pd al consiglio regionale della Toscana. "Ho percorso in lungo e in largo tutta la provincia di Grosseto. Ho fatto decine e decine di chilometri in pochi giorni, cercando di toccare ogni angolo del nostro territorio, dalle realtà urbane più grandi fino ai borghi più piccoli e decentrati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessio Scheggi: "Costruiamo insieme il futuro"