Alessia Scatena alla guida dell’associazione medici diabetologi della Toscana

Arezzonotizie.it | 10 ott 2025

È la dottoressa Alessia Scatena la nuova presidente regionale dellassociazione medici diabetologi (AMD). L’elezione lo scorso 27 settembre nel corso del congresso regionale che si è tenuto a Lucca dal titolo “Oltre le sfide del diabete e delle malattie metaboliche” durante il quale si è fatto il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

