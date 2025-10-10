Alessia Scatena alla guida dell’associazione medici diabetologi della Toscana
È la dottoressa Alessia Scatena la nuova presidente regionale dell’associazione medici diabetologi (AMD). L’elezione lo scorso 27 settembre nel corso del congresso regionale che si è tenuto a Lucca dal titolo “Oltre le sfide del diabete e delle malattie metaboliche” durante il quale si è fatto il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
