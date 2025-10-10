Alessia Pifferi e il test falsato | chieste condanne fino ai 4 anni per avvocata e psicologhe

Milano, 10 ottobre 2025 – Test “truccato” per consentire ad Alessia Pifferi di ottenere una perizia psichiatrica. Un esame che avrebbe potuto consentirle di evitare l’ergastolo, pena alla quale è stata condannata in primo grado per l’accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di un anno e mezzo. Di queste manovre sono accusate sei professionisti, l’avvocata di Pifferi Alessia Pontenani, quattro psicologhe e lo psichiatra Marco Garbarini. Oggi il pubblico ministero Francesco De Tommasi ha chiesto di condannare gli imputati a pene fino a 4 anni di carcere (l’avvocata). Tra i 3 anni e mezzo e i 3 anni, invece, le richieste a carico delle psicologhe e dello psichiatra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessia Pifferi e il test falsato: chieste condanne fino ai 4 anni per avvocata e psicologhe

