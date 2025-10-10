Alessia Pifferi chieste pene fino a 4 anni per l'avvocata e le psicologhe | L'hanno aiutata a eludere le indagini

La Procura di Milano ha chiesto condanne dai 3 ai 4 anni per l'avvocata Alessia Pontenani, tre psicologhe del carcere San Vittore e lo psichiatra Marco Garbarini. Secondo l'accusa, avrebbero ideato e messo in atto un "piano" per aiutare Alessia Pifferi a evitare la condanna all'ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

