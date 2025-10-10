alessia pifferi chieste pene fino a 4 anni per la legale e lo psichiatra

Pene fino a 4 anni di reclusione, nel caso di Alessia Pifferi. Sono le richieste che il pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi, ha fatto al gup Roberto Crepaldi nei confronti della legale della donna, avvocata Alessia Pontenani, e dello psichiatria della difesa Marco Garbarini. Richieste di pena formulate oggi nel processo con rito abbreviato dell’inchiesta ‘Pifferi bis’, fascicolo con al centro un presunto “piano” per aiutare la donna, condannata all’ergastolo per aver abbandonato una settimana in casa la figlia di 18 mesi Diana trovata morta il 19 luglio 2022, a sviare indagini e processo fingendo di essere “affetta da un ritardo mentale grave” per evitare la pena massima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

