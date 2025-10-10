Alessia Pifferi chieste pene fino a 4 anni per la legale e lo psichiatra
Pene fino a 4 anni di reclusione, nel caso di Alessia Pifferi. Sono le richieste che il pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi, ha fatto al gup Roberto Crepaldi nei confronti della legale della donna, avvocata Alessia Pontenani, e dello psichiatria della difesa Marco Garbarini. Richieste di pena formulate oggi nel processo con rito abbreviato dell’inchiesta ‘Pifferi bis’, fascicolo con al centro un presunto “piano” per aiutare la donna, condannata all’ergastolo per aver abbandonato una settimana in casa la figlia di 18 mesi Diana trovata morta il 19 luglio 2022, a sviare indagini e processo fingendo di essere “affetta da un ritardo mentale grave” per evitare la pena massima. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: alessia - pifferi
Alessia Pifferi, partito il processo-bis: le psicologhe piangono in aula
Alessia Pifferi, in aula le perizie: “Non ci fu un blackout, era lucida e consapevole quando lasciò sola Diana”
Alessia Pifferi verrà trasferita dal carcere di Vigevano, l’avvocata: “Non sappiamo ancora dove sarà portata”
Caso Alessia Pifferi, le parole della sorella Viviana a #StorieItaliane: “Era capace di intendere e di volere, come dimostrano le dedizioni dei periti”. - facebook.com Vai su Facebook
Ecco le immagini dell'arrivo di Alessia Pifferi in tribunale #Mattino5 - X Vai su X
Alessia Pifferi inchiodata dalla perizia psichiatrica, capace di intendere e di volere: le accuse della madre - Seconda perizia psichiatrica su Alessia Pifferi che conferma la sua capacità di intendere e volere. Scrive virgilio.it
Alessia Pifferi: capace di intendere e volere anche in Appello - Anche la seconda perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per omicidio volontario a maggio del 2024 per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, ha stabilito ... Come scrive donnamoderna.com