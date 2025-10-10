Alessandro Ortu morto carbonizzato nella sua auto | assolto Stefano Sini dirigente Anas

Nessun colpevole per la morte di Alessandro Ortu, il ragazzo di 22 anni morto carbonizzato nella sua auto dopo essersi schiantato contro un pilone di un cavalcavia, all'ingresso di Sassari, il 13 maggio del 2018. La giudice del tribunale di Sassari, Sara Pellici, ha assolto, "perché il fatto non. 🔗 Leggi su Today.it

alessandro ortu morto carbonizzatoGiovane morto a Sassari, assolto dirigente Anas: schianto per l’alta velocità sotto la pioggia - Alessandro Ortu di Porto Torres rimase carbonizzato dopo lo schianto alle porte della città, nel 2018: per il tribunale la segnaletica era idonea e adeguata ... Riporta msn.com

