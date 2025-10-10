Alessandro Borghese si racconta | Ho un figlio che non ho mai conosciuto

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato del figlio che non ha mai incontrato. Lo chef ha raccontato: "Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto". "Sono un superpapà responsabile quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

