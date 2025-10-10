Alessandro Borghese si racconta | Ho un figlio che non ho mai conosciuto

Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato del figlio che non ha mai incontrato. Lo chef ha raccontato: "Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto". "Sono un superpapà responsabile quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: alessandro - borghese

“Alessandro Borghese? Sì, è mio figlio ma…”: la confessione di Barbara Bouchet sul grande chef, solo adesso è venuto tutto fuori

Menù del ristorante di alessandro borghese: prezzi cacio e pepe e gnocchetti

Alessandro Borghese: età, famiglia, carriera e curiosità sul celebre chef italiano

Alessandro Borghese: "Ho un figlio di 19 anni che non ho mai conosciuto" https://ift.tt/pje8AxV - X Vai su X

Lo chef Alessandro Borghese torna in Abruzzo per una nuova puntata di "Quattro Ristoranti". L'autore e conduttore della celebre trasmissione televisiva, in onda su Sky, è rimasto profondamente colpito dal Gran Sasso e ha affidato ai social un post in cui celeb - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Borghese al BSMT: «Ho un figlio di 19 anni ma non l'ho mai incontrato. I giovani? Chiedono subito stipendio e giorni liberi» - Il noto podcast "Passa dal BSMT" ideato e condotto da Gianluca Gazzoli ha visto la partecipazione di Alessandro Borghese, chef italiano famoso per il programma ... Scrive ilmessaggero.it

Alessandro Borghese: “Ho un figlio che non ho mai conosciuto. Le battute su mia madre? Ho riempito uno di botte" - Nel podcast Passa dal Bsmt lo chef si racconta: “Ai miei tempi si imparava con gli apprendistati, oggi i giovani vogliono tutto e subito”. Segnala msn.com