Inter News 24 . Le parole. Un pezzo di futuro nerazzurro è pronto a prendersi la scena internazionale. Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista ex Inter, vivrà domani sera una delle tappe più importanti della sua carriera: l’esordio con la maglia della Nazionale maggiore della Serbia. Il commissario tecnico serbo, la leggenda del calcio Dragan Stojkovi?, ha infatti annunciato in conferenza stampa che il figlio d’arte (suo padre è l’indimenticato Dejan Stankovic) partirà titolare nel match che si disputerà a Leskovac contro l’Albania. 🔗 Leggi su Internews24.com

Aleksandar Stankovic subito in campo con la Serbia? Il ct Stojkovic: «I giovani hanno un talento incredibile! Vi posso già dire se giocherà»