Inter News 24 Aldo Serena racconta le emozioni di giocare a San Siro e vestire le maglie di Inter e Milan. Le sue parole in collegamento a Sky Sport. In collegamento a Sky Sport, Aldo Serena, grande ex calciatore di Inter e Milan, ha raccontato alcune del le sue emozioni più intense legate a San Siro e al derby di Milano, in un pieno di ricordi per lo stadio protagonista delle discussioni relative al suo futuro. Il campione, che ha vestito entrambe le maglie, ha ripercorso momenti significativi della sua carriera e il legame speciale con i tifosi di entrambe le sponde. ESORDIO A SAN SIRO – «Non posso dimenticare l’esordio a San Siro, l’emozione più grande per me, avevo 18 anni, ero a Milano da qualche mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Aldo Serena racconta: «L’emozione dell’esordio a San Siro, ricordi indelebili. Quel gol nel derby…»