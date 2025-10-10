Alberto Trentini ha telefonato a casa | Spiragli di speranza

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto nelle carceri venezuelane dal novembre 2024, ha potuto chiamare a casa. Si tratta della terza telefonata dopo quasi 11 mesi di detenzione (la prima era stata a maggio). Lo raccontano sui social la famiglia di Alberto Trentini insieme all'avvocata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberto - trentini

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

El Rodeo, la prigione “invivibile” dove è detenuto Alberto Trentini. La madre: “Dobbiamo ribellarci”

Palazzo Moroni: uno striscione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini

alberto trentini ha telefonatoAlberto Trentini telefona per la terza volta a casa: "Grazie a chi mi sta vicino" - Ed è un ottimo segnale secondo i genitori dell'operatore umanitario veneziano trattenuto ... Lo riporta rainews.it

alberto trentini ha telefonatoAlberto Trentini telefona a casa, “spiragli di speranza” per il cooperante detenuto da 11 mesi in Venezuela - Sono le parole utilizzate dalla famiglia di Alberto Trentini dopo la telefonata, la terza in quasi 11 mesi di detenzione, del cooperante italiano detenuto in Venezuela. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alberto Trentini Ha Telefonato