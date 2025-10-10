Alberto Trentini ha telefonato a casa | Spiragli di speranza
Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto nelle carceri venezuelane dal novembre 2024, ha potuto chiamare a casa. Si tratta della terza telefonata dopo quasi 11 mesi di detenzione (la prima era stata a maggio). Lo raccontano sui social la famiglia di Alberto Trentini insieme all'avvocata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
