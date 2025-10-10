Alberto Mineo | L’Italia ha ritrovato un’identità Servirebbe una partita in più a settimana Per le Olimpiadi ce la giochiamo
Alberto Mineo è intervenuto come ospite speciale dell’ultima puntata di Strike Zone, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il ricevitore e capitano della Nazionale italiana di baseball, reduce dalla medaglia d’argento agli Europei, ha raccontato il percorso degli Azzurri nell’ultima rassegna continentale guardando però anche al futuro in ottica Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. “ Lo spirito di gruppo ed il darci forza l’uno con l’altro è un po’ quello che ci rappresenta, ci viene in maniera molto naturale. Le difficoltà che abbiamo fronteggiato con Cechia, Germania e Francia penso siano dovute al fatto che venivamo dal primo girone in cui non eravamo magari caldissimi avendo sfidato squadre di livello inferiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ospite di questa puntata di Strike Zone è Alberto Mineo, ricevitore e capitano della Nazionale Italiana di baseball, reduce dall'argento agli Europei 2025 al termine di una finale combattutissima contro i Paesi Bassi. Classe 1994, il goriziano è