Alberto di Monaco ha ricevuto in udienza Mirjana Spoljaric Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa CICR

Questo venerdì 10 ottobre, S.A. il principe Alberto Il ha ricevuto in udienza, presso il Palazzo Principesco, Mirjana Spoljaric, Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'incontro si è concentrato sulle azioni umanitarie condotte congiuntamente dal Governo Principe, dalla Croce Rossa Monégasca e dal CICR.

