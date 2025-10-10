Alberto di Monaco ha ricevuto in udienza Mirjana Spoljaric Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa CICR

L'incontro si è concentrato sulle azioni umanitarie condotte congiuntamente dal Governo Principe, dalla Croce Rossa Monégasca e dal CICR Questo venerdì 10 ottobre, S.A. il principe Alberto Il ha ricevuto in udienza, presso il Palazzo Principesco, Mirjana Spoljaric, Presidente del Comitato Int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alberto di Monaco ha ricevuto in udienza, Mirjana Spoljaric, Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (CICR)

In questa notizia si parla di: alberto - monaco

Alberto di Monaco festeggia 20 anni di regno e si commuove pensando alla moglie e ai figli: «Li ringrazio per l'amore e il sostegno»

Alberto di Monaco, la festa per i vent’anni di regno

Charlène di Monaco e quell'abito da First Lady per i 20 anni di regno del principe Alberto (e tutti gli altri look sfoggiati all'evento)

IVG.it. . Gli allenatori Giancarlo Riolfo, Alberto Corradi, Giovanni ‘Momo’ Monaco, l’opinionista Gianfranco Cannistrà commentano i risultati del fine settimana calcistico ligure - facebook.com Vai su Facebook

Il secondogenito di Alberto di Monaco, nato 22 anni dalla storia che il principe ebbe con la hostess Nicole Coste, è molto legato alla famiglia del padre e trascorre sempre molto volentieri del tempo nel Principato, anche per occasioni mondane - X Vai su X

Alexandre Grimaldi, figlio di Alberto di Monaco, al Global Gift Gala con la zia Stéphanie e i cugini - Il secondogenito di Alberto di Monaco, nato 22 anni dalla storia che il principe ebbe con la hostess Nicole Coste, è molto legato alla famiglia del padre e trascorre sempre molto volentieri del tempo ... Da vanityfair.it

Alberto di Monaco, il consiglio della madre Grace Kelly che non ha mai dimenticato - Parole pronunciate in silenzio, tra le stanze dorate del palazzo o durante un viaggio in auto lontano dai flash. Scrive dilei.it