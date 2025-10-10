Alberto Costa è un rimpianto per la Juve? Inizio devastante col Porto | e il confronto con Joao Mario fa discutere i tifosi I numeri del suo inizio di stagione

Alberto Costa è un rimpianto per la Juve? I numeri della stagione del terzino col Porto e il confronto con Joao Mario. Un blitz di mercato a poche ore dalla chiusura, uno scambio che a distanza di qualche mese inizia a far discutere. L’operazione che ha portato Joao Mario alla Juventus e Alberto Costa al Porto sta avendo esiti molto diversi per i due giocatori, con il giovane portoghese che brilla in patria e l’esperto connazionale che fatica a trovare continuità a Torino. Alberto Costa, terzino classe 2003, dopo sei mesi in bianconero in cui ha trovato pochissimo spazio (appena 6 minuti con l’ex tecnico Thiago Motta), è letteralmente esploso al suo ritorno in Portogallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alberto Costa è un rimpianto per la Juve? Inizio devastante col Porto: e il confronto con Joao Mario fa discutere i tifosi. I numeri del suo inizio di stagione

