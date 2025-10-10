Alberi maestri

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

è una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, con la sua complessità, la sua intelligenza e la sua. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberi - maestri

"Alberi Maestri", disegni e installazioni al Palazzo Ducale di Pavullo

"La rosa e 24 alberi. Maestri di vita"

Lunigiana Land Art nel bosco E’ la performance ’Alberi Maestri’ - Dopo il fascino della tradizione con la transumanza il 5 giugno un altro appuntamento dell’estate di Zeri si svolgerà l’11 e 12 giugno. Come scrive lanazione.it

Verde pubblico in affanno. Lo cura “Alberi Maestri“ - Schiaffelli: "Formiamo esperti e nello stesso tempo facciamo manutenzione". Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alberi Maestri